ابن ثعلوب: الجزيرة حافز لـ «الأبيض» في «الخليجية»

أبوظبي(الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن الأداء الذي قدمه الجزيرة أمام ريال مدريد أمس الأول يعتبر أسطورياً، وأن اللاعبين كانوا أبطالاً، وأثبتوا أن كرة الإمارات في طريقها إلى العالمية، مشيراً إلى أن مباراة الجزيرة والريال فيها الكثير من الدروس، التي يجب أن يستفيد منها لاعبونا في كل أندية الدولة، وحتى في المنتخب الوطني، وأول هذه الدروس، هو الثقة بالنفس، والكفاح والتحدي، والتمسك بالأمل وعدم الاعتراف بالمستحيل.

وقال: من الدروس المهمة أيضاً في مباراة أمس الأول، إرادة النصر التي يجب أن يتمسك بها لاعب الكرة، مهما كان منافسه، وتجسدت تلك الإرادة في جهود الجزيرة بالشوط الأول التي أسفرت عن نقد الفريق بهدف مقابل لا شيء، ثم تحرك الريال في الشوط الثاني لتعديل الأوضاع، ومما أعجبني أيضاً واقعية المدرب الهولندي تين كات الذي اختار الطريقة التي تتوافق مع إمكانات فريقه، وهذا دهاء وخبرة تعزز مكانة المدرب الهولندي، كما أن لاعبي الجزيرة أمس الأول كانوا أبطالاً، رسموا صورة مشرفة لكرة الإمارات، متمنياً أن تترسخ في أذهان الجماهير.

وأضاف: رغم أنني من عشاق الريال، إلا أنني شجعت ممثل الوطن في اللقاء، وأعبر عن كل فخري واعتزازي به، كونه كان نداً قوياً لفريق بحجم ريال مدريد، ويضع نفسه على رأس قائمة أفضل الأندية العالم، وأعتقد أن ما قدمه الجزيرة أسعد الإمارات والعرب وآسيا، والفريق يمكنه أن يحقق المركز الثالث في البطولة عندما يلاقي باتشوكا غداً، ليصبح إنجازاً لم يسبقه إليه أحد في أندية الدولة، وفي كل الأحوال نحن نعتبر عبور الجزيرة لبطلي أوقيانوسيا وآسيا وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية انتصاراً كبيراً لرياضتنا بشكل عام، وكرة الإمارات على وجه التحديد.

وقال ابن ثعلوب: يحسب للجزيرة أنه صنع حالة في كأس العالم، وقدم كل ما فاق التوقعات، وهنا لابد أن أشيد ببعض عناصر الفريق الذين تحملوا المسؤولية بشجاعة، وعلى رأسهم الحارس علي خصيف، والمهاجم المتميز علي مبخوت، وأيضاً جرأة المدرب في الدفع بعدد من اللاعبين صغار السن، ومنحهم الثقة الكاملة التي انعكست على أدائهم، حتى أصبحوا من أفضل لاعبي الدولة، وأعتقد أن ما قدمه الجزيرة في كأس العالم حافز كبير لمنتخبنا في كأس الخليج بالكويت.