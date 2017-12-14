إنجاز المرحلة الأولى من بيوت التاون هاوس في «شوبا هارتلاند» نهاية 2018

دبي (الاتحاد)

تنجز مجموعة شوبا بيوت التاون هاوس في مشروع شوبا هارتلاند بحلول ديسمبر 2018، حسب ما أفادت في بيان صحفي أمس.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي على ضفاف قناة دبي المائية الجديدة. يركز المشروع على التميز من ناحية مساحة البيوت الكبيرة والهندسة المعمارية الفريدة من نوعها، وتضم المرحلة الأولى من المجمع السكني 27 منزلا يتم تنفيذهم ديسمبر المقبل. ويتكون التاون هاوس من أربع غرف نوم، تحتوي كل منها على حمام وشرفة خاصة، تتوزع على ثلاثة طوابق، وتمتد على مساحة 3,300 قدم مربع. ولتقديم سبل الراحة كافة داخل المنزل، تم إضافة الكماليات المطلوبة كالمصعد الكهربائي الخاص للطوابق كافة، وسقف بانورامي لتوفير إضاءة طبيعية وحديقة ومرآبين للسيارات.

تطل بيوت التاون هاوس على مساحات خضراء، تمتد لأكثر من 30٪ من المشروع السكني، أي ما يقارب 2.4 مليون قدم مربعة. وتبعد التاون هاوس دقائق معدودة عن برج خليفة ودبي مول، وتقع بالقرب من مدرستين دوليتين بنظام بريطاني، حيث يمكن الوصول منها إلى المدارس سيراً على الأقدام.