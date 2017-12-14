3.6 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنتهي أمس، 3 مليارات و616 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1185 مبايعة بقيمة 2 مليار 156 مليون درهم، منها 237 مبايعة للأراضي بقيمة 956 مليون درهم، و948 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 108 ملايين درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة المرقبات، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثاني.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بـ 12 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و460 مليون درهم، منها 101 رهن أراضى بقيمة 876 مليون درهم، و204 رهونات فلل وشقق بقيمة 584 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 160 مليون درهم، وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 116 مليون درهم.