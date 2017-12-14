«كهرباء دبي» تنظم منتدى ممارسات التميز القطاعي الأول

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، منتدى ممارسات التميز القطاعي في مبنى الهيئة في ورسان بهدف تبادل أفضل ممارسات التميز المطبقة بين القطاعات ومشاركة المعرفة والخبرات والمبادرات والمشاريع التي أطلقتها قطاعات الهيئة، بما يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها الهيئة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

حضر المنتدى أكثر من 200 موظف، وتم استعراض عدد من مبادرات الهيئة القطاعية المتميزة في مجالات مختلفة أبرزها إدارة المعرفة والابتكار وتطوير الأداء المؤسسي. وذكر سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن منتدى التميز القطاعي يعتبر منصة مهمة لتبادل الإبداعات والأفكار المبتكرة بين قطاعات الهيئة، حيث يعد الابتكار في الهيئة ركيزة أساسية لتطوير الخدمات والمبادرات والاستراتيجيات وخطط العمل، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة ويدعم مبادرة «10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.