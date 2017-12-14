وظائف لم تكن موجودة منذ 15 عاماً

ترجمة: عزة يوسف
أشار تقرير لموقع Scope Whoop إلى بعض الوظائف التي لم تكن موجودة منذ 15 عاماً، ومنها المدونون وكُتّاب المحتوى الذين يوجدون في كل مكان، ويحقق بعضهم دخلاً جيداً.
مدير مواقع تواصل اجتماعي لا تتطلب هذه الوظيفة مؤهلات، فمن المحتمل بالفعل أن يكون لديك بعض الخبرة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أو الوظائف المتمركزة على التسويق الرقمي.
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مطوّر تطبيقات بالطبع لم تكن هذه الوظيفة موجودة منذ 15 عاماً، فلم يكن هناك حينئذٍ هواتف ذكية، وبالتالي لم يوجد تطبيقات ولا مطوريها.
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مساعد افتراضي يمكنك ممارسة هذه الوظيفة من دون حتى الخروج من المنزل، فكل ما عليك فعله هو تقديم المساعدة لعملاء شركةٍ ما عبر أداة دردشة.