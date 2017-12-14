«تذكرة داود» للفخراني والطوخي

القاهرة (الاتحاد)

«تذكرة داود».. تمثيلية درامية اجتماعية فلسفية، تناولت عدداً من القضايا الإنسانية المهمة، منها انعدام الثقة بالنفس لدى البعض، حتى وإن حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، والخوف المرضي من الموت.

دارت الأحداث حول دكتور يقوم بتدريس الفلسفة الحديثة في كلية الآداب في جامعة القاهرة، تزوج من زميلته دكتورة الأدب الإنجليزي، ويمضي على زواجهما ست سنوات من دون أن يرزقا بأطفال، فتكثر المشاكل بينهما، وتنتاب الدكتور حالة عصبية زائدة، ويرى أن السيدات متبلدات المشاعر على اعتبار أن زوجته ليست منشغلة بالإنجاب مثله، ويلح عليها لمزيد من السعي للإنجاب، ويقومان بعمل اختبار لتحديد نسبة الخصوبة ويتفاءل كثيراً به، وتظهر النتيجة أنه لا توجد أسباب عضوية أو فسيولوجية لعدم الحمل والإنجاب، وأنهما يمكنهما الإنجاب في أي وقت.

أمراض نفسية

ومع الوقت يشعر بأن زوجته تصر على إبراز فارق السن بينهما، حيث يكبرها بسبعة عشر عاماً، وهو ما يراه في اختيار ملابسها وقصات شعرها، وتؤكد أن الفارق ليس له أي قيمة في نظرها وأنها تتصرف بشكل طبيعي، وتؤكد له أن الأمومة غريزة طبيعية لدى أي سيدة مهما وصلت درجة ثقافتها، ولكنها لا تشغل بالها بالأمر حتى لا تعكر صفو حياتهما، وتنصحها «الدادة» بالذهاب إلى عطار شهير في حي الغورية، لأخذ وصفة من الأعشاب الطبية تساعد على الحمل، وفي الوقت ذاته ينصح الدكتور زميل له بالذهاب إلى طبيب أمراض نفسية، وتتوالى الأحداث، حتى يحدث الحمل في النهاية.

وشارك في بطولة التمثيلية يحيى الفخراني وإيمان الطوخي وليلى فهمي ويوسف داوود وماجدة زكي وعطية عويس وخالد عسال وعبدالعظيم عبدالحق واعتدال شاهين وحمدي شرف الدين وتأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ عام 1990.

الأوهام

وقال الفنان يحيى الفخراني إن التمثيلية كانت واحداً من الأعمال المهمة التي شارك فيها، خصوصاً أنها كانت ثمرة مهمة من ثمرات التعاون اللافت بين صديقيه الراحلين أسامة عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ، وأنه استمتع بكل مشاهدها، خصوصاً التي جمعته مع يوسف داوود، جسد شخصية الطبيب النفسي «حبشي»، الذي يذهب إليه ليخلصه من بعض الأوهام التي تنغص عليه حياته، ويسأله الطبيب عن الأهم لديه: الإنجاب أم الحب؟ ويشخص حالته على أنه يعاني من انعدام الثقة بالنفس، والخوف المرضي من الموت، في حين يؤكد العطار للزوجة أن ما يحدث بينهما يسمى العقم النفسي، نتيجة الخلاف في الطبع والمزاج.