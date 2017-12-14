هدى العجماني «أستاذة» في صحة المجتمع

هناء الحمادي (أبوظبي)

عندما يتعرض الإنسان لإصابة أو لحادث ما، ومهما كانت درجتها بسيطة أو معقدة، فإنه في كل الأحوال يحتاج لرعاية علاجية ومعنوية، خاصة حالات الإصابة الصعبة، التي قد تترك إعاقات مختلفة عضوية ونفسية، لذا يحتاج لإعادة تأهيل من متخصصين في هذا المجال، لضمان الاستشفاء الكامل وتدعيم الثقة بالنفس، والعودة إلى حالته الطبيعية والاعتماد على نفسه مرة أخرى ومواصلة الحياة... ومن وجهة نظر هدى العجماني اختصاصية الطب الفيزيائي والمهتمة بالإصابات الرياضية، فإنه لا بد من مساعدة المرضى حتى يصيروا أكثر اعتماداً على النفس بعد تعرضهم للإصابات أو الجراحات، وضرورة تحسين نوعية الحياة بالنسبة لهم.

إعادة التأهيل

حب هدى العجماني لهذا المجال دفعها إلى التخصص في مجال الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، لما لهذا التخصص من أهمية كبيرة في المستشفيات، خاصة أن هناك نسبة بسيطة من الإناث يعملن في هذا المجال، لكن رغبة في التميز، فقد درست هدى، وتخرجت من جامعة الخليج الطبية في دبي بامتياز، ثم توظفت في هيئة الصحة في دبي، وإلى جانب عملها المهني، فهي مدربة دولية معتمده في فن الإلقاء، والتحدث، ومدربة حياة.

وتجد العمل مجال الإصابات الرياضية ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى الكثير من الخبرة والمهارة في التعامل مع الإصابات، لكن يظل اهتمامها منصباً في مجال الإصابات الرياضية وأمراض العمود الفقري بجانب التثقيف الصحي في المجتمع.. وتقول إنها متعطشة دائماً لاكتساب المعرفة، لذلك تدرس حالياً ماجستير العلوم في صحة المجتمع لتوسيع آفاق ثقافتها في هذا المجال، ولمزيد من العطاء واكتساب الخبرة.