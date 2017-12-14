«ابن بشر».. جندي المركز الإعلامي

أبوظبي (الاتحاد)

سالم بن بشر «27 عاماً»، مسؤول المتطوعين في المركز الإعلامي، والمتخصص في تنظيم الفعاليات، والذي سبق له المشاركة في احتفالات «قصر الحصن»، ومهرجان «أم الإمارات»، وأنشطة الشرطة المجتمعية، والمعرض العالمي «إكسبو»، ومعرض الكتاب في أبوظبي على مدار عدة سنوات، يؤكد أنه يعشق العمل التطوعي، ويستمتع في التواجد بالأحداث الكبرى، وينسى نفسه في تفاصيل المهمات التي يقوم بها، ويؤمن في قرارة نفسه أن ثقافة التطوع يجب أن تنتشر بين شباب الإمارات، لأنها نوع من أنواع الوفاء والانتماء للوطن، كما أنها مساهمة إيجابية في تقديم الصورة المثالية للإمارات للرأي العام العالمي.

ويقول سالم بن بشر: أدرس الإعلام، بعدما انتهيت من دراسة التكنولوجيا، ودراستي للإعلام تتعلق بتنظيم الأحداث، وكيفية الترويج لها، باستعمال كل آليات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وهو ما يقترب من تخصص العلاقات العامة، وقد استفدت من الدراسة في رفع كفاءتي الخطابية، وسبق لي أن قدمت حفل مهرجان جامعة زايد السينمائي بالشرق الأوسط عامين متتاليين، وبتوفيق الله نلت استحسان الجميع، وقدمت حفل يوم الاتحاد في الموارد البشرية، وهدفي أن أكون يوماً ما مسؤولاً عن ملف الترويج لعاصمتنا الحبيبة في الخارج، لأنني أملك أفكاراً متطورة في هذا المجال.