ألونزو: لاعبو باتشوكا «وحوش»!

العين (الاتحاد)

أبدى دييجو ألونزو مدرب باتشوكا المكسيكي، حسرته على ضياع فرصة تاريخية للوصول إلى نهائي كأس العالم، خاصة أن فريقه قدم مستوى قوياً، ولعب برغبة كبيرة، من أجل مشاركة ناجحة، وقال: كانت فرصة مواتية لتسجيل لحظات تاريخية وبلوغ النهائي، لأن باتشوكا استعد جيداً، وقدم عرضاً قوياً، ودخل البطولة بطموح الصعود إلى النهائي. واعترف مدرب باتشوكا بأن المباراة جاءت متوازنة وصعبة، إلا أن الشوطين الإضافيين أجهدا اللاعبين، خاصة أنهم لعبوا مباراة قوية، قبل أيام قليلة أمام الوداد المغربي، مما أثر عليهم خلال الأوقات الإضافية، في ظل قوة الفريق المنافس. وأضاف أن فريقه لم يرتكب أخطاء، ودافع بشكل جيد، وأجاد التحكم في الكرة، ومنع المنافس من السيطرة على مجريات اللعب، إلا أنه في بعض المباريات، بإمكان لاعب واحد أن يصنع الفارق، مثلما حدث لحظة تسجيل الهدف لجريميو، وأشاد دييجو ألونزو بروح الفريق الواحد التي ميزت لاعبي باتشوكا، واصفاً إياهم بأنهم «وحوش» في الملعب، وأدوا بكل جدية ورغبة حقيقية في الفوز، وقاتلوا إلى الدقائق الأخيرة، ما يجعل الجهاز الفني راضياً تماماً عن جهودهم.أما بخصوص حسرته على الخسارة، قال: لعبنا مباراة قوية، وكنا نؤدي بشكل جيد في الملعب، إلا أن الإعياء أثر على اللاعبين، وحاول الجهاز الفني التعامل مع الوضع بذكاء، والسعي لحسم اللقاء خلال الـ90 دقيقة، لأنه كلما طال عمر المباراة، أصبحت المهمة صعبة على لاعبيه. وأشاد ألونزو بفريق جريميو، وقال: المنافس يفرض الاحترام، وجاء الشوط الأول متوازناً، بينما اختلف الحال في الشوط الثاني، والحصص الإضافية عندما ضغطوا بشكل قوي.