«الفيديو» يلغي هدف كاسيميرو والتغريدات

أبوظبي (الاتحاد)

لجأ الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي إلي تقنية الفيديو لحسم الجدل في الكثير من المواقف منها هدف الجزيرة الثاني الذي سجله المغربي مبارك بوصوفة في مطلع الشوط الثاني، إلا أن تقنية إعادة «الفيديو» أنقذت الفريق «الملكي» من هذه الضربة الموجعة، بعدما كشفت الإعادة وجود شك بحالة تسلل، ليتم إلغاء هدف للجزيرة على غرار الهدف الذي تم إلغاؤه للريال في الشوط الأول.

كما سادت حالة من الارتباك على الحكم في الشوط الأول، حينما سجل البرازيلي كاسيميرو هدفا برأسه في مرمى الجزيرة في الدقيقة 31، ما بين مطالبة باحتساب هذا الهدف من لاعبي «الملكي» واعتراض من لاعبي الجزيرة ليلجأ ساندرو ريتشي إلى إعادة «الفيديو» التي أظهرت أن كاسيميرو كان في موقف تسلل، حينما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء.

ورغم تراجع لاعبي ريال مدريد إلى منطقتهم بانتظار احتساب الهدف، جاء القرار لصالح أصحابه بإعلان الحكم إلغاء الهدف، ولم يتوقف الأمر عند إلغاء الهدف فقط، حيث كان الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد والحساب الرسمي للفيفا قام بالتغريد معنا عن تسجيل هدف، ليقوما أيضا بإلغاء هذه التغريدات، ثم القيام بالتغريد مرة أخرى بالنتيجة الصحيحة.