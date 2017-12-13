زيدان: الجزيرة يستحق أن نرفع له القبعة

أبوظبي (الاتحاد)
أكد زين الدين زيدان مدرب الريال في تعليقه على اللقاء أنه ليس لديه تفسيرات كثيرة عن صعوبة المباراة، وأن فريقه استحق الفوز، وأن الشوط الأول كان غريبا، لأننا كنا نسجل أهدافا لا تحتسب، وفي الشوط الثاني تحلينا بالصبر، وتمكنا من التسجيل والفوز.
وعن تقنية الفيديو قال: لن أتطرق للتفاصيل الليلة، المشكلة في الانتظار من 3 إلى 4 دقائق لاتخاذ القرار، ولكن يجب أن نحترم هذه التجربة، وأن نتخلص من سلبياتها.
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وتحدث عن فريق جريميو قائلا: شاهدت مباراته بالأمس ورأيت بعض اللقاءات السباقة السابقة له، جريميو فريق جيد، سيكون علينا أن نرفع مستوى أدائنا للفوز ومهمتنا لن تكون سهلة.
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