زيدان: الجزيرة يستحق أن نرفع له القبعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد زين الدين زيدان مدرب الريال في تعليقه على اللقاء أنه ليس لديه تفسيرات كثيرة عن صعوبة المباراة، وأن فريقه استحق الفوز، وأن الشوط الأول كان غريبا، لأننا كنا نسجل أهدافا لا تحتسب، وفي الشوط الثاني تحلينا بالصبر، وتمكنا من التسجيل والفوز.

وعن تقنية الفيديو قال: لن أتطرق للتفاصيل الليلة، المشكلة في الانتظار من 3 إلى 4 دقائق لاتخاذ القرار، ولكن يجب أن نحترم هذه التجربة، وأن نتخلص من سلبياتها.

وعن هدف كاسيميرو الملغى وما إذا كان ذلك قد تسبب في ارتباك له وللفريق قال: بالفعل تأخر القرار، بعد أن اتخذ قراره بانه هدف، والمشكلة أنه أثناء المباراة لا يتمكن من شرح ذلك، الأمر استغرق 4 دقائق وهذا أمر سيء أصاب الجميع بالارتباك.

وتحدث عن فريق جريميو قائلا: شاهدت مباراته بالأمس ورأيت بعض اللقاءات السباقة السابقة له، جريميو فريق جيد، سيكون علينا أن نرفع مستوى أدائنا للفوز ومهمتنا لن تكون سهلة.

وردا على سؤال حول إضاعة 26 فرصة للتهديف قال: كان الشوط الأول لصالح المنافس، وبالفعل أهدرنا فرصا سهلة، ولكننا عدنا في النهاية، وسجلنا وفزنا، لعبنا أمام فريق منافس استغل المرتدات وسجل هدفا، كانوا مستعدين تماما ولديهم لاعبان متميزان هما علي مبخوت، ورومارينهو، وسجلوا بشكل جيد، وأزعجوا دفاعاتنا، ولكنني طالبت اللاعبين بالهدوء، وفريق الجزيرة بالفعل قدم مباراة رائعة جدا ويجب أن نرفع له القبعة.