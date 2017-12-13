أميركا تسعى لتقليص ميزانية الأمم المتحدة 250 مليون دولار

الأمم المتحدة (أ ف ب)

أعلن دبلوماسيون، أن الولايات المتحدة تسعى لتقليص ميزانية الأمم المتحدة الأساسية لعامي 2018-2019 بمقدار 250 مليون دولار. وتخضع الميزانية الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تبنيها قبل نهاية ديسمبر الجاري. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وضع سقف لميزانية المنظمة الدولية للعامين المقبلين عند 5,4 مليار دولار، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية 2016-2017.

وقال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة تقدمت باقتراح لخفض إضافي بقيمة 250 مليون دولار أي بنسبة 5%، وهو ما رأى دبلوماسي آخر أنه من المستحيل تحقيقه. وأضاف هؤلاء أن التقليصات الأميركية المقترحة في الميزانية قد تستهدف البعثات السياسية إلى ليبيا وأفغانستان، إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني وخدمات التواصل. كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحاً بهدف السعي لتحقيق وفر إضافي في الميزانية يقدر بـ170 مليون دولار.