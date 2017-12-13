قطر ترعى وتمول «أيديولوجية التطرف»

أبوظبي (العربية.نت)

انتقد الجنرال هربرت مكماستر، المستشار الأمني للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أسماه بـ «الدور الجديد» الذي تلعبه كل من قطر في رعاية وتمويل إيديولوجية التطرف. وبحسب موقع «أنتيوار دوت كوم» الأميركي، فقد كشف مكماستر، خلال لقاء جمعه بنظيره البريطاني في واشنطن، أن الرئيس ترامب سيطرح استراتيجية أمنية وطنية جديدة، يوم الاثنين المقبل، مضيفاً أن الاستراتيجية تستند إلى 4 مصالح حيوية للولايات المتحدة، وهي حماية الأراضي الأميركية والمواطنين الأميركيين وتحقيق الازدهار الأميركي والحفاظ على السلام من خلال القوة وتعزيز النفوذ الأميركي.

وحدد المستشار الأمني للرئيس الأميركي 3 تهديدات للمصالح الأميركية على الصعيد العالمي، اثنان منها على الشرق الأوسط.

وأوضح الجنرال هربرت مكماستر أن الصين وروسيا تعتبران «قوى مراجعة» تتعدى على حلفاء أميركا وتقوض النظام الدولي، ويلي ذلك التهديد النابع من «الأنظمة المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن تلك الأنظمة «تدعم الإرهاب وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل».