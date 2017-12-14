«البنتاجون» ترفض تهديدات «إيرانية» لقواته في العراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، السليمانية)

قصف طيران التحالف الدولي أمس نفقاً لـ «داعش» في صحراء جزيرة البغدادي غرب الأنبار، كما قتل العشرات من عناصر التنظيم، بعد محاصرتهم من قبل الجيش العراقي وأبناء العشائر على مدى يومين. في وقت أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» إيريك باهون، أن القوات الأميركية في العراق تلقت تهديدات من الميليشيات المدعومة من إيران، وقال في رفض شديد لهذه التهديدات «تركيزنا يبقى على استمرار هزيمة داعش، وقواتنا أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها».

وجددت الحكومة العراقية عزمها تطبيق خطة أمنية واسعة على الحدود مع سوريا تشمل نشر منظومة كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وأسلاك شائكة، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتهاء من تحرير آخر معاقل «داعش» في العراق، متعهداً في الوقت نفسه إبقاء حالة التأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب، ومشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة وتأسيس سيادة القانون أهم خطوات البناء.

وقال العبادي العائد من باريس، «إن قوات البيشمركة قاتلت إلى جانب الجيش العراقي، وهناك من أراد أن يفرّق بين الجانبين من خلال الاستفتاء والاقتتال الداخلي»، مشيراً إلى أن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو القومية. وشدد على محاربة الفساد كجزء أساسي وحيوي لإعادة الإعمار والاستقرار، وقال «العراق طهّر أرضه من الإرهابيين والتحرك الآن باتجاه الإعمار والاهتمام بالبيئة التي أهملت لعقود من الزمن بسبب الحروب».

وأضاف، «أن العراق اليوم يمثل قصة نجاح في القضاء على الإرهاب، وعلينا الحفاظ على هذا الإنجاز وما طرح في المؤتمر هو أنه يمكن أن يكون صورة مشرقة للبلدان التي تعرضت للإرهاب ونهضت من جديد».