الحريري يشدد على سياسة «النأي بالنفس»

بيروت (د ب أ)
أكّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، أن سياسة النأي بالنفس مهمة، ومن لم يلتزم بها سيكون اللوم عليه. وقال الحريري، خلال حوار مع مؤتمر معهد كارنجي في بيروت، «إننا لن نسمح بأن يدفع الشعب اللبناني الثمن، ونحن كتيار مستقبل التزمنا بذلك ومنهم من لم يوافقنا الرأي حول الموضوع الإقليمي».
وأضاف، أن «لبنان يمر بظروف صعبة جدا من الناحية الاقتصادية وغيرها والطريقة الفضلى هي الحصول على الدعم السياسي لاستقرار لبنان، وخارطة الطريق للمؤتمرات الداعمة للبنان تهدف إلى حلول الاستقرار السياسي والدعم الأمني للأجهزة الأمنية والاستقرار الاقتصادي».
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