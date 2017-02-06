فيديو.. حاكم رأس الخيمة يتقدم مشيعي الشهيد الظهوري

رأس الخيمة (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عصر أمس، في مسجد الشيخ خليفة، بمنطقة الجير، في رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن، راشد علي محمد الظهوري الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل في اليمن.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين، وأبناء القبائل وضباط وأفراد القوات المسلحة، والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين.

وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الظهوريين بوادي شعم برأس الخيمة.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عصر أمس، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن، وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء، بمنطقة وادي شعم برأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى والد وإخوة وذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.