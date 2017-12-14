موجيريني: لا بديل عن حل الدولتين ونسعى لدور أوروبي أكبر

ستراسبورج (د ب ا)

أعلنت فيدريكا موجيريني مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يبذل جهوداً من أجل بدء مفاوضات جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت السياسية الأوروبية الليلة قبل الماضية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين. وأضافت أن الاتحاد يبذل الجهود لتوفير «الأطر الدولية المناسبة من أجل بدء مفاوضات مباشرة»، مضيفة «نعمل الآن مع الجانبين على هذا الأمر، وكذا مع اللجنة الرباعية التي تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة».

وأكدت موجيريني أن الاتحاد عازم على لعب دور «أكثر فاعلية مع أفق سياسي من أجل حل الدولتين» وذلك بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال.

ورأت أن من الممكن توسيع نطاق أشكال التفاوض لتشمل لاعبين إقليميين مهمين مثل الأردن ومصر على سبيل المثال، كما أن من الممكن ضم شركاء آخرين مهمين مثل النرويج إذ أن العاصمة النرويجية أوسلو شهدت في 1993 أول عملية سلام.

وأوضحت موجيريني أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشددة بالقول «نحن نرى أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لدولتين، القدس الغربية لإسرائيل والقدس الشرقية لفلسطين» ولفتت إلى أن الوصول إلى هذا الهدف لن يتم إلا من خلال المفاوضات المباشرة.