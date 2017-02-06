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أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء نظاماً لاستقطاب المواهب الاستثنائية

فيديو.. محمد بن راشد: الإمارات قامت على الانفتاح ويحكمها التسامح ويساهم في نهضتها الجميع
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تاريخ النشر: الإثنين 06 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، نظاماً لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تسعى لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية في القطاعات الحيوية كافة.

وأضاف سموه أن الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها.

وقال سموه: «نسعى دوماً لترسيخ قيم الانفتاح والتسامح، ولا نتراجع عنها، ونرحب بالمواهب كافة من 200 جنسية على أرض دولتنا، بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية». ... المزيد
     
 

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