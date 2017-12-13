أرشيف جارسيا ماركيز.. مجاناً على الإنترنت

نيويورك (أ ف ب)

نشرت جامعة تكساس على الإنترنت حوالي 27 ألفاً و500 وثيقة مأخوذة من أرشيف الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز، أي نصف ما تملكه تقريبا وتشمل خصوصا مخطوطات ورسائل وصورا.

واشترى مركز «هاري رانسوم سنتر» للتوثيق الأدبي في جامعة تكساس الأرشيف في نوفمبر 2014 مقابل 2.2ملـيـون دولار، بعــد أشهر على وفاة الكاتب الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، في مكسيكو.

ويسمح محرك بحث باللغتين الإنجليزية والإسبانية بالإبحار في هذا الأرشيف الذي يضم وثائق كثيرة غير منشورة والاطلاع عليها مجانا.

ومن بين هذه الوثائق مخطوطات لعشــرة كتب لجارسيا ماركيز، فضلا عن نص من 32 صفحة موجه إلى الجزء الأول من مذكراته التي لم تصدر أبدا.

وقال رودريجو جارسيا أحد أبناء الكاتب في بيان «لطالما أردنا أنا ووالدتي وشقيقي أن يكون أرشيف والدي متاحا لأكبر عدد من الناس».

وأوضحت جوليان بالو مسؤولة المشروع في «رانسوم سنتر»، «على مدى أكثر من نصف قرن تظهر هذه الوثائق طاقة جارسيا ماركيز وانضباطه وتوفر نظرة حميمية على عمله وعائلته وصداقاته والسياسة». واستمرت مهمة رقمنة هذا الجزء من الأرشيف 18 شهرا.