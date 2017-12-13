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الأميران ويليام وهاري يظهران في أحدث أفلام «ستار وورز»
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تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017

لندن (د ب أ)

كشفت تقارير مساء أمس الأول الثلاثاء، أن الأميرين ويليام وهاري شاركا في التمثيل في أحدث أفلام سلسلة «ستار وورز».

وحضر الأميران العرض الأوروبي الأول للفيلم «ذا لاست جيدي»، الذي يعد الجزء الثامن من السلسلة الشهيرة، في لندن أمس.

وفي العرض الأول استقبلت شخصية روبوت «بي بي 8»، الأميرين، كما تم منحهما خوذتين لشخصية الجندي في الفيلم «ستورم تروفر». وبسبب الزي الذي يرتديه الجنود في الفيلم، لم يتم التعرف إلى الأميرين في أحداث الفيلم. وبعد ذلك، التقى الأميران بمخرج الفيلم ريان جونسون وطاقم العمل، ومنهم مارك هاميل وديزي ديدلي وآدام درايفر.

     
 

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