افتتاح معرضين في «اللوفر أبوظبي» 21 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم متحف اللوفر أبوظبي أول معرض من سلسلة معارضه الخاصة تحت عنوان «من لوفر إلى آخر: إنشاء متحف للجميع» يوم 21 ديسمبر الجاري وحتى 7 أبريل 2018 ويروي المعرض قصّة نشأة اللوفر، من مجموعة لويس الرابع عشر الملكية المعروضة في الحدائق والأجنحة الملكية الفخمة في قصر فرساي، مروراً باستوديوهات الفنانين الرائدين وورش عمل اللوفر في باريس، وصولاً إلى افتتاح المتحف أمام الجمهور عقب الاضطرابات السياسية التي لحقت الثورة الفرنسية.

يضم المعرض، 150 قطعة نادرة من أولى مجموعات قصر فرساي واللوفر، تتنوّع ما بين اللوحات والمنحوتات والأثاث والسيراميك المجموعة من جميع أنحاء العالم. يتولى دور المنسّق العام للمعرض جان لوك مارتينيز، مدير متحف اللوفر باريس، وجولييت تراي المنسّقة العامة المتخصصة بلوحات القرنين السابع عشر والثامن عشر. كما سيتم افتتاح معرض خاص آخر تحت عنوان «كو- لاب: الفن المعاصر والمهارات الحرفية»، (من 21 ديسمبر 2017 حتى 25 مارس 2018)، وهو المعرض الذي يُعد جزءاً من مبادرة «البرنامج الثقافي الإماراتي-الفرنسي» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بفرنسا وزارة الثقافة الفرنسية والاتصالات والمعهد الفرنسي في يناير 2016. ويتضمن المعرض أربعة أعمال فنية معاصرة بوسائل مختلفة أبدعها فنانون في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مصانع فرنسية عريقة، حيث استقبل مصنع سيفر الفنانة تالين هذبار، وأتاح لها الفرصة للعمل على مشروع خزفي، في حين استكشف الفنان خالد شغفار فن المنسوجات في مصنع بوفيه، وكانت الفنانة زينب الهاشمي على موعد مع فرصة ذهبية في مصنع هوت فيري دارت دو سانت لصناعة الزجاج الفاخر في منطقة سان چست حيث طوّرت مهاراتها في الإبداعات الزجاجية، في حين التحق الفنان فيكرام ديفشا باستوديوهات تصميم المنسوجات والتصميم المعماري التابعة لمصنع إم تي إكس.