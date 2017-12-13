اتحاد المبارزة يستضيف اختبارات تأهيل الحكام الآسيويين

دبي (الاتحاد)
يستضيف اتحاد المبارزة اليوم بالتعاون مع مركز إعداد القادة بدبي اختبارات تأهيل الحكام الآسيويين للحصول على الشارة الدولية في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، تستمر الاختبارات ثلاثة أيام ويشارك فيها 35 حكماً قارياً من المرشحين للشارة الدولية.
ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة على الاختبارات بقيادة إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام القارية وكيم شونج عضو اللجنة وتم تسجيل 11 حكماً إماراتياً لحضور الاختبارات وهم خليفة الزرعوني، خالد المرزوقي، عبد العزيز العلي، سلطان المازمي، على المرزوقي، أحمد البلوشي، عمران شهداد، دانة شطاف، أشواق المصعبي، العنود مبروك، ومريم صلاح.
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