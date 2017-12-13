اتحاد المبارزة يستضيف اختبارات تأهيل الحكام الآسيويين

دبي (الاتحاد)

يستضيف اتحاد المبارزة اليوم بالتعاون مع مركز إعداد القادة بدبي اختبارات تأهيل الحكام الآسيويين للحصول على الشارة الدولية في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، تستمر الاختبارات ثلاثة أيام ويشارك فيها 35 حكماً قارياً من المرشحين للشارة الدولية.

ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة على الاختبارات بقيادة إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام القارية وكيم شونج عضو اللجنة وتم تسجيل 11 حكماً إماراتياً لحضور الاختبارات وهم خليفة الزرعوني، خالد المرزوقي، عبد العزيز العلي، سلطان المازمي، على المرزوقي، أحمد البلوشي، عمران شهداد، دانة شطاف، أشواق المصعبي، العنود مبروك، ومريم صلاح.

وتعد استضافة اتحاد المبارزة لاختبارات الحكام الآسيويين خطوة في سلسلة تأهيل العناصر المواطنة للانخراط في سلك التحكيم والحصول على الشارة الدولية التي ينتهجها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وسبق أن نظم الاتحاد عدة فعاليات مماثلة خلال السنوات الماضية أثمرت عن حصول عدد 12 حكماً مواطناً على الشارة الدولية وأصبح الحكم الإماراتي واحداً من أفضل الحكام في القارة الصفراء، بل وعالمياً مما حدا بلجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لإسناد العديد من الفعاليات الدولية الكبرى وبطولات العالم لحكامنا المواطنين.