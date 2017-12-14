100 يوم على انطلاق الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قبل 100 يوم على موعد انطلاق الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد مقر اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 اجتماعًا شاملًا وموسعًا لمجلس الإدارة واللجنة العليا، ترأسه محمد عبد الله الجنيبي، وإلى جانبه بيتر ويلير الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وأعضاء اللجنة العليا، ورؤساء لجان الألعاب.

استعرض الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية العرض التفصيلي وما تم إنجازه على أرض الواقع للجان الألعاب الإقليمية المختلفة والجداول الزمنية لانطلاق الألعاب، وجاء الاجتماع الذي عقد في أبوظبي تزامنًا مع الإعلان عن تبقي 100 يوم لانطلاق الحدث المرتقب الذي يستقطب الآلاف من الرياضين والأشخاص المعنيين في الأولمبياد الخاص، أكبر حدث رياضي تضامني في العالم، والذي يسلط الضوء على أهمية اندماج أصحاب الهمم، ودورهم وقدراتهم الجبارة كي يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. وحرص محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا للألعاب، وأعضاؤها، على الوقوف عند التفاصيل كافة مع رؤساء لجان الألعاب المختلفة، للوصول إلى نتائج مميزة تليق بالإمارات قيادة وحكومة وشعبًا، وتم الاتفاق على مواصلة عقد تلك الاجتماعات بشكل دوري، للوقوف عند التفاصيل كافة، وفي كل مرحلة من المراحل التنظيمية، لضمان تميز الدولة في استضافة هذا الحدث الرياضي والخيري، ولكون أبوظبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف الأولمبياد الخاص.

وتتوجه أنظار العالم إلى الإمارات ترقبًا للرسالة السامية التي تقدمها العاصمة أبوظبي، مدعومة برؤية الإمارات نحو نشر المحبة والسلام وقبول الآخر، وهى الرسالة التي ترتكز عليها حركة الأولمبياد الخاص لتغير نظرة المجتمع نحو أصحاب الهمم، البالغ عددهم 200 مليون معاق فكريًا في العالم ككل، يشارك منهم 5.5 مليون في الأولمبياد الخاص. من ناحية أخرى، كشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص عن عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في رياضة التنس الأرضي، ثاني أكثر الألعاب شعبية في العالم بعد كرة القدم، والتي تندرج في قائمة الألعاب الإقليمية التاسعة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، ووصل عدد المشاركين في اللعبة إلى 34 لاعباً ولاعبة، ينتمون إلى 10 دول، بينما تشهد دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص مشاركة 33 دولة، منها 18 من دول المنطقة، و15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية، تشارك، ولأول مرة، في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص لعام 2018. تضم الألعاب الإقليمية للأولمبياد 16 رياضة مختلفة، ومن أهمها رياضة التنس الأرضي التي تحظى بمشاركة مميزة وبعشر دولة وهي مصر، العراق، الأردن، المغرب، عمان، سوريا، تونس، بالإضافة إلى أستراليا، وموناكو.

وأعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية التي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات عن مشاركة مصر بلاعبين ولاعبتين، والعراق بلاعبين ولاعبتين، والأردن بلاعبين، والمغرب تشارك بلاعبين، وعمان تشارك بلاعبين ولاعبتين، وسوريا تشارك بلاعبين ولاعبتين، وتونس تشارك بلاعب ولاعبة، بينما تشارك الإمارات بلاعبين ولاعبتين، بينما شاركت الدول الأجنبية من أستراليا وموناكو بلاعبين ولاعبتين. وتم اعتماد التنس كلعبة رسمية عام 1987 بهدف منح اللاعبين فرصة مميزة لتعلم واكتساب مجموعة متنوعة من المهارات. وتضم مسابقات الفردي والزوجي. تسمح مسابقة المهارات الفردية للاعبين بالتدريب والتسابق في مهارات التنس الأساسية، والتي تشمل: تسديد الكرة بالمضرب بصورة ارتدادية، تسديد الكرة لأعلى، تسديد الكرة بوجه المضرب، تسديد الكرة بظاهر المضرب، تسديدات الإرسال، وتسديد الكرة أثناء التحرك.