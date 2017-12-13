فيرهاخ.. التسجيل في 16 ركلة جزاء متتالية!

مراد المصري (أبوظبي)

دخل اللاعب الهولندي بول فيرهاخ تاريخ مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم، حينما تمكن لاعب فولفسبورج من تسجيل 16 هدفاً على التوالي عن طريق ركلات الجزاء، وهو رقم غير مسبوق في «البوندسليجا» التي تعيش حالياً على وقع رقم قابل للزيادة في المباريات المقبلة في حال استمر فيرهاخ على هذا المنوال.

وبات فيرهاخ رجل ثلجي بكل معنى الكلمة، نظراً لقدرته على التحكم في أعصابه، ومواجهة مختلف حراس مرمى المسابقة الألمانية، وقدرته على تسجيل 16 مرة متتالية دون توقف، آخرها في شباك لايبزيج مطلع منتصف الأسبوع الجاري.

ورغم أن فيرهاخ لاعب هولندي، فقد ارتبط كثيراً بالملاعب الألمانية حتى أصبح واحداً مثلهم، حينما يتعلق الأمر بركلات الجزاء التي لا تعتبر مسألة حظ في ألمانيا، وإنما تركيز ودراسة وتحليل، حيث قضى اللاعب أغلب فترات مسيرته في «البوندسليجا»، فهو يلعب هناك منذ عام 2010، علماً إنه حصل على فرصة تمثيل المنتخب الهولندي في 3 مباريات دولية فقط، ليصب اهتمامه بالكامل على الأندية التي مثلها.

وللمفارقة فإن 15 من ركلات الجزاء الناجحة التي سجلها اللاعب جاءت مع فريقه السابق أوجسبورج، لكنه سجل الركلة الحاسمة التي جعلته ينفرد بالرقم القياسي مع فولفسبورج الفريق الذي انتقل إليه العام الجاري في محطة تبدو الأخيرة له بعدما أكمل عامه الـ34، وبات العد التنازلي لزاماً عليه في الملاعب الكروية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيرهاخ يلعب في مركز الظهير الأيمن، وما زال يقدم الكثير من الواجبات الدفاعية والهجومية بغض النظر عن تقدمه في السن، حيث شارك في 15 مباراة الموسم الحالي مع فريقه.