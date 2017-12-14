معتصم عبدالله (دبي)

ترفع الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، شعار «حسم التأهل» إلى الدور ربع النهائي، خلال المباريات الخمس التي تلعب مساء اليوم والغد، بالتزامن مع التجمع الثاني لمنتخبنا الوطني الأول تأهباً للمشاركة في كأس الخليج في نسختها 23 بالكويت.

وتنطلق الجولة بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي دبا الفجيرة مع الشارقة، ويلعب الوحدة مع الوصل في المجموعة الثانية، ويلعب عجمان وضيفه العين في المجموعة الأولى، على أن تستكمل الجولة مساء الغد بمباراتي الظفرة مع النصر في المجموعة الأولى، وشباب الأهلي دبي مع الإمارات في الثانية، في انتظار مواجهة الجزيرة متصدر المجموعة الثانية أمام حتا، بعد نهاية الاستحقاق «العالمي» لفخر العاصمة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق الجولة اليوم، بمباراة دبا الفجيرة وضيفه الشارقة ضمن المجموعة الثانية، بعد نحو أقل من أسبوع على مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي، التي أقيمت على ذات ملعب مباراة الليلة بالفجيرة، وحسمت بالتعادل الإيجابي 1-1، وستكون الفرصة متاحة أمام «النواخذة» صاحب المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، لحجز أولى بطاقات التأهل في الدور ربع النهائي حال الفوز على «الملك»، في الوقت الذي يتمسك فيه الأخير بطموح المنافسة، وتحسين موقعه الحالي في مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

وستكون بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الأولى، هدفاً مشتركاً لفريقي عجمان وضيفه العين، حيث يجمع رصيد النقاط الأربع بين «الزعيم» و«البرتقالي» قبل مواجهة اليوم، في الوقت الذي يتفوق فيه العين، الذي يفتقد لجهود نحو 9 من لاعبيه الأساسيين ضمن قائمة المنتخب الأول بفارق الأهداف على عجمان الطامح بدوره إلى تعويض خسارته أمام «الزعيم» في الدقائق العشر الأخيرة لمباراة الفريقين ضمن بطولة دوري الخليج العربي بنتيجة 2-3.