افتتاح مطار برلين الجديد بحلول 2020

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير صحفي أن من المتوقع أن يجرى افتتاح مطار العاصمة الألمانية الجديد، الذي تأجل افتتاحه كثيراً، في خريف عام 2020. وعلمت صحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، استناداً إلى مصادر من المطار والمساهمين، بأنه من المخطط افتتاح المطار في شهر سبتمبر أو أكتوبر عام 2020. وكان المدير التنفيذي للمطار، لوتكه دالدروب، أبلغ ولايتي برلين وبراندبورج المساهمتين في المطار، متى سيجرى افتتاح ثالث أكبر مطار في ألمانيا.

ويعتزم دالدروب إعلان موعد افتتاح المطار الجمعة. وكان من المقرر في الأساس أن يتم افتتاح المطار الجديد المشيد في جنوب شرقي برلين عام 2011، وتم إلغاء بدء تشغيله المزمع بعد ذلك في عام 2012 قبل أسابيع من الافتتاح الكبير له، بعدما بيعت التذاكر بالفعل للرحلات القادمة والمغادرة للمطار.