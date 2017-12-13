«التنمية الآسـيوي» يرفع توقعـاته لنمو آسيا إلى %6

مانيلا (د ب أ)

رفع بنك التنمية الآسيوي، أمس، من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاديات دول آسيا إلى 6% خلال العام الجاري، وأرجع ذلك إلى قوة انتعاش التجارة الإقليمية.

وكان البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقراً له، قد توقع نمو اقتصاديات المنطقة بنسبة 5.9% عام 2017. وتوقع البنك نمو اقتصاديات المنطقة بنسبة 5.8% خلال العام المقبل، وذلك خلال تحديث لتقرير مستقبل التنمية الآسيوية السنوي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة ياسويوكي ساوادا: «زخم نمو دول آسيا مدعوماً بانتعاش الصادرات، يظهر أن الانفتاح نحو التجارة يبقى مكوناً أساسياً لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة». وأضاف: «يمكن للدول بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وهو من شأنه المساعدة في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».

وأشار البنك إلى أن التجارة الإقليمية، التي عانت الركود خلال معظم عامي 2015 و2016، اكتسبت زخماً عام 2017، ونمت بنسبة 13.3% خلال أول ثمانية أشهر من العام. وأوضح البنك» أكبر عشر دول بالمنطقة، التي تمثل 93% من تجارتها، سجلت نمواً متوسطاً في حجم التجارة يقدر بنسبة 5.3%، خلال أول تسعة أشهر من العام، على الرغم من المخاطر السلبية التي يفرضها غموض السياسات بين الشركاء التجاريين الأساسيين في العالم، واحتمالية وقوع نزاع تجاري ثنائي».

وعلى الرغم من أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة أكبر من المتوقع في سبتمبر الماضي، إلا أن البنك أبقى على توقعاته بالنسبة للتضخم عند 2.4% العام الجاري، و2.9% العام المقبل.