ملتزمون بدعم ريادة الأعمال في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: إن الصندوق يواصل مساعيه لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لهذه الفئة من أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وأكد الدرمكي في كلمة افتتح بها ملتقى تجريبياً نظمه الصندوق أمس الأول، في أبوظبي لعدد من المشاريع التي تم تمويلها في قطاع الأغدية والمشروبات أن الهدف من هذه الفعالية يتمثل في نقل الخبرات والمعارف بين رواد الأعمال وتعزيز التواصل التفاعلي، فيما بينه،م والاستفادة من تجاربهم، وذلك سعياً من صندوق خليفة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز روح الريادة والإبداع في مختلف شرائح المجتمع.

وقال الدرمكي: «لدينا العديد من قصص النجاح التي تم تمكينها، وأصبحت محل فخر لنا، حيث تمكن بعض رواد الأعمال المواطنين من النفاذ إلى الأسواق العالمية والمنافسة بقوة»، مشيرا إلى أن الصندوق طرح العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المشاريع المنضوية تحت مظلته وتمكينها، سواء من حيث الأداء أو من حيث التسويق.

وقال: «من بين المبادرات التي لاقت نجاحاً باهراً مبادرة حسباتي التي ساهمت في تنظيم عمل المشاريع وتمكين أصحابها من وضع مؤشرات مالية حقيقة يمكن من خلالها وضع خطط توسعية مستقبلية».

من جهته، قدم محمد البنعلي من إدارة تطوير المشاريع في صندوق خليفة لتطوير المشاريع نبذة عن صندوق خليفة وطبيعة برامجه التمويلية وخدماته غير التمويلية، فضلاً عن الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها والمتمثلة في زيادة وعي أوسع شريحة ممكنة من المواطنين بأهمية ريادة الأعمال، وتقديم خدمات لمشاريع يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما عرض إجراءات الحصول على خدمات الصندوق وآليات الدعم التي يوفرها لأعضائه، عبر توفير فرص التمويل الميسرة لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة والمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد المحلي.

وقدم خالد المرزوقي مدير إدارة السياسات وتحليل المخاطر في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عرضاً حول قواعد وسياسات الحكومة الجديدة لقطاع الأغذية والمشروبات قائلاً، إن هذه القواعد والسياسات تهدف إلى الارتقاء بأداء الشركات المحلية العاملة في قطاع الأغدية والمشروبات، وتمكينها من مواكبة أفضل الممارسات العالمية، مشددا على حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعاون مع صندوق خليفة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية العاملة في قطاع الأغدية والمشروبات في أبوظبي.

كما تحدث منيف المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية عن برنامج رخصة تاجر أبوظبي التي تهدف إلى إيجاد تنوع مستدام لاقتصاد أبوظبي يرتكز على الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، ويشجّع على الدخول في المشاريع الاستثمارية الخاصة.