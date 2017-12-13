«أدنيك» تستعرض إمكانيات أبوظبي في قطاع سياحة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في عدد من الفعاليات الدولية الكبرى التي تُعنى بقطاع الحوافز والمؤتمرات والمعارض، وذلك بهدف تسليط الضوء على المزايا والإمكانيات الفريدة التي تمتلكها أدنيك وإمارة أبوظبي في قطاع سياحة الأعمال فضلاً عن استقطاب المزيد من منظمي المعارض والمؤتمرات الدولية لاستضافة فعالياتهم في الإمارة.

وقال خليفة القبيسي المدير التنفيذي التجاري بالإنابة في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «نسعى من خلال مشاركتنا في هذه الفعاليات الرائدة إلى تعريف الوفود المشاركة بالإمكانيات والمرافق المتطورة التي تمتلكها شركة أدنيك وخبراتنا الواسعة في استضافة العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، كما أن المشاركة في هذه الفعاليات تفسح لنا المجال لإيجاد شراكات جديدة والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع المعارض والمؤتمرات بما يتماشى مع التزامنا المتواصل بدعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».

وتفصيلاً، شاركت «أدنيك» خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2017 في المؤتمر العالمي الـ84 للرابطة العالمية لصناعة المعارض الذي عُقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، بمشاركة 400 من المتخصصين من 50 دولة.

كما شارك كبار مسؤولي «أدنيك» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر في المؤتمر الـ56 للاتحاد الدولي لمنظمي المؤتمرات الذي عُقد في براغ، عاصمة جمهورية التشيك، بمشاركة نحو 1200 خبير ومتخصص من 79 دولة.

كما شاركت «أدنيك» في الدورة الـ30 للمعرض الأوروبي لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات الذي استضافته مدينة برشلونة في إسبانيا خلال الفترة من 28 ولغاية 30 نوفمبر، وتضمن أكثر من 100 لقاء ثنائي وجلسات تفاعلية على مدار ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر.

وقام مسؤولو «أدنيك» خلال مشاركتهم في هذه الفعاليات بعقد سلسلة من الاجتماعات المثمرة ولقاءات ثنائية مع المسؤولين والوفود المشاركة ورواد صناعة المعارض والحوافز والمؤتمرات وسفر الأعمال. إلى ذلك، شاركت «أدنيك» في مؤتمر المحاكاة والتدريب والتعليم الصناعي الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية بهدف الترويج لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018)، وسجلت إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل صناع القرار والمتخصصين بالصناعات الدفاعية الإقليمية والدولية.

يذكر أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض»أدنيك» يوفر نحو 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. واستقطب المركز 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.