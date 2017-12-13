«اقتصادية دبي»: حركة الأعمال تواصل النمو وجاذبية الشركات تسجل قفزات نوعية

دبي (الاتحاد)
واصلت حركة الأعمال في دبي نموها اللافت الذي تشهده منذ بداية العام، مع تسجيل قفزات نوعية في جاذبية الإمارة للشركات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي الذي أظهر نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال نوفمبر 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 24746 إجراء، إلى جانب إصدار 1666 رخصة تجارية جديدة خلال الشهر ذاته.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خريطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11623 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 2283 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1774 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 63 إجراء.
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وتعكس هذه النتائج الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
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