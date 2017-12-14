إدراج أسهم «أدنوك للتوزيـع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

حاتم فاروق (أبوظبي)
أدرجت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، وذلك عقب مراسم قرع جرس التداول التي شهدها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وحمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحضر الحدث عدد من المديرين التنفيذيين من «مجموعة أدنوك» و«أدنوك للتوزيع» وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتم تداول السهم حالياً تحت الرمز «ADNOCDIST».
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وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، وضمن الجهود التي تبذلها أدنوك لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي والتي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وزيادة العائد الاقتصادي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، قمنا بتنفيذ عدد من المبادرات الجديدة للمرة الأولى في تاريخ المجموعة، ومنها طرح نسبة 10% من أسهم «أدنوك للتوزيع» للاكتتاب العام، حيث تسهم هذه الخطوة في تحسين إدارة محفظة الأصول ورأس المال وتوسيع نطاق الشراكات الحالية والمستقبلية في كل مجالات الأعمال. كما يُسهم هذا الطرح في تنويع قطاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك دعم نمو وتطور أسواق المال في دولة الإمارات بشكل عام».
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