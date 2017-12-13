«الاقتصاد» تترأس اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد الفريق التنفيذي للأجندة الوطنية لمؤشر الابتكار العالمي اجتماعه السادس، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسي رئيس الفريق، وبحضور نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء الفريق. وبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بمؤشر الابتكار العالمي ومجالات التطوير المتاحة، مع استعراض منهجية العمل خلال المرحلة المقبلة والقائمة على صياغة السياسات الداعمة لبيئة الابتكار، واستدامة تعزيز تنافسية الدولة في هذا الصدد، بما يلبي المستهدف الوطني في الوصول ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم بحلول 2021.

وتضمن الاجتماع استعراضاً عاماً للمؤشرات الرئيسة والفرعية على مؤشر الابتكار العالمي، مع الاطلاع على التقدم المنجز فيما يتعلق بالخطط المرحلية الموضوعة، ونسبة تحقيق كل جهة من أعضاء الفريق للهدف المنوط بها وفق الجداول الزمنية المحددة، وأيضا تناول السياسات الأساسية الجاري العمل على تنفيذها، لتعزيز مناخ الإبداع والابتكار في بيئة الأعمال داخل الدولة.

وأكد الاجتماع ضرورة تسريع عدد من الخطوات، وتحديداً المتعلقة بتجميع بيانات الإنفاق على التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية ولدى القطاع الخاص، وأيضاً البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة، وتطور حجم واردات وصادرات الدولة من التكنولوجيا المتقدمة ومساهمتها من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، وذلك لاستكمال المبادرات والخطط الموضوعة في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع أيضاً الخطوات الجاري تنفيذها حالياً لتحسين أداء الدولة في عدد من المحاور الفرعية المتعلقة برأس المال المستثمر والمخرجات الإبداعية، والتي تمتلك الدولة إمكانات لتحقيق تقدم ملموس فيها على المدى القصير، إلى جانب الجهود الجاري استيفائها لتطوير ممكنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية حديثة النشأة والقائمة على الابتكار.