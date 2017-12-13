حمدان بن محمد: الإمارات سبّاقة في الاهتمام بالتجارة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات كانت من الدول السبّاقة إقليمياً في الاهتمام بالتجارة الإلكترونية؛ إذ بادرت منذ فترة مبكرة بإعداد البيئة التقنية والتشريعية وهيّأت البنية الأساسية التي تعين على تيسير ودعم نمو هذه التجارة، امتداداً لإرث الإمارات كمركز متطور للتجارة والأعمال وحلقة وصل مهمة على خطوط التجارة العالمية، مواكبة في ذلك نهج التحوّل نحو الخيارات الرقمية، ومن بعدها ترسيخ دعائم البيئة الذكية التي تسعى أن تكون من أكثر دول العالم تقدماً فيها، أسوة بباقي القطاعات التنموية على تنوعها وتعدد مساراتها.

وأشار سموه إلى أن التجارة تمثل جزءاً مهماً من التراث الاجتماعي والإرث الثقافي لدولة الإمارات، بينما تتزايد أهميتها مع تشجيع الدولة للأجيال الجديدة لإطلاق أعمالهم الخاصة والابتعاد عن الركون للرغبة في الحصول على وظائف حكومية، حيث تمثل التجارة فرصة طيبة للشباب لخوض عالم الأعمال والاستفادة من البيئة الداعمة والمشجعة التي توفرها الدولة لتفتح آفاق فرص النجاح أمام الجادين في هذا المجال.

ونوه سموه بأهمية تعريف النشء ومنذ وقت مبكرة بفوائد التجارة، وتعويدهم على أدواتها الجديدة المواكِبة للعصر والمتمثلة في التجارة الإلكترونية، بما لذلك من أثر في تثقيفهم وتحفيزهم على الدخول إلى هذا المجال، لاسيما في ضوء التفاؤل الذي يسود الأسواق العالمية بمستقبل التجارة الإلكترونية في ضوء النمو الطيب الذي حققته على مدار العقد الماضي والتوقعات بمواصلتها لهذا النمو عالمياً خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه المنصة الإلكترونية لمسابقة «التاجر الصغير» عبر سوق.كوم والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة العربية، في خطوة من شأنها توسيع دائرة المشاركة في المسابقة، استمراراً لسلسلة النجاحات والإقبال المتزايد الذي حققته الجائزة منذ إطلاقها عام 2005، حيث بلغ مجموع المشاريع المشاركة في المسابقة خلال الدورات السابقة أكثر من 4000 مشروع، وبلغ مجموع الطلاب المشاركين ما يزيد على 11000 مشارك، مما يعكس نجاح المسابقة وأثرها في إعداد رواد أعمال واعدين، بينما تتيح المنصة الإلكترونية الجديدة تجربة عملية للتجارة الإلكترونية والتنافس من خلال سوق.كوم.