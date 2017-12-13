.. ورحل «سرجون العظيم»

ثناء عطوي

يُغادر روّاد المسرح اللبناني الواحد تلو الآخر، ويخيّم الظلام على الخشبة التي تستسلم للخواء والتعب. يذهبون وتبقى أحلامهم هنا، يبتعدون وتبقى القضايا بإشكالياتها وأزماتها حاضرة. هكذا يفقدُ لبنان رجالات المسرح وأعمدته، رجالاً ناضلوا كي يؤسّسوا لمسرحٍ مثقّف وواعٍ بعيداً عن الابتذال والسهولة.

بخبرٍ حزين انطلق موسمُ لبنان المسرحي. الكاتب والمخرج جلال خوري انضمّ إلى لائحة الراحلين الكبار الذين توزّعوا على جيلين، لم يكن آخرهم ريمون جبارة ويعقوب الشدراوي وأسامة العارف وعصام محفوظ، فضلاً عن الأخوين رحباني رواد المسرح الغنائي اللبناني، وقبلهم كان «شوشو» رائد المسرح الشعبي (حسن علاء الدين)، ونبيه أبو الحسن «أخوت شناي»، وفيليب عقيقي، وغيرهم من الممثلَين الموهوبَين بالفطرة، الذين جايلوا الراحل في مسيرته الفنية.

رافعة ثقافية

لقد كان جلال خوري في طليعة المؤسّسين للمسرح السياسي والنضالي اللبناني، منذ ستينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت الانطلاقة الفعلية للمسرح اللبناني، وإقبالاً جماهيرياً واسعاً واهتماماً بالمنتج المسرحي المحلي. وقد شكّل جلال خوري مع رفاقه من الجيلين، رافعةً ثقافية وحضارية للمسرح في الوطن العربي عموماً، وعكسوا التنوّع الذي نهضت على أسسه ثقافة لبنان وفنونه المسرحية. واستطاعوا المزاوجة بين المسرح السياسي والكوميديا، إذ كانت السياسة حاضرة دائماً على الخشبة، بأسلوب السخرية اللاذعة والسوداء أحياناً، وهم قدّموا قضايا الوطن والقضايا العربية على غيرها من الموضوعات، وأبرزها فلسطين، واحتلال أجزاء من جنوبي لبنان، في أعقاب اجتياحين إسرائيليين لبيروت.

وكان لجلال خوري قصب السبق في ما يُسمى المسرح المقاوم والملتزم، إذ كتب بالفرنسية أوّل مسرحية عن القضية الفلسطينية بعنوان «وايزمانو بن غوري» المُقتبسة عن مسرحية برشت «صعود أرتورو أوي»، التي عُرضت على خشبة «مسرح بيروت» سنة 1968، إذ استبدل فيها العدوّ النازي بالعدوّ الصهيوني، باحثاً في نشأة هذا الكيان، انطلاقاً من النصوص الصهيونية الأولى. وقد جاءت المسرحية كرد فعل على هزيمة 1967 التي هزّت وجدان الفنّانين والمثقّفين العرب، وقد ترجمها إلى العربية المؤلّف والمخرج المسرحي المخضرم ريمون جبارة الذي رحل قبل سنتين. ومع اشتداد الصراع العربي الإسرائيلي واحتلال أجزاء من لبنان، ازدهر هذا الفن، وبدأنا نرى مسرحيات معادية للاحتلال على مسرح الحكواتي، الذي اشتهر به المخرجان المسرحيان روجيه عساف ورفيق علي أحمد.