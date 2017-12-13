«الاتحادية للكهرباء»: لا غرامات جديدة للتأخر عن السداد

فهد الأميري (دبي)

أكد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه لن تفرض الهيئة أي غرامات على تأخير سداد فاتورة الكهرباء، وقال في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، «لم تفرض الاتحادية للكهرباء أي رسوم جديدة على تأخير سداد فاتورة الكهرباء، ولم نحدد فترة بعد تسلم الفاتورة كحد أقصى للسداد».

وأوضح أن المستهلك يقوم بدفع فاتورة الكهرباء الخضراء بعد 20 يوماً كحد أقصى من تسلمها، حيث تصله الفاتورة يوم 10 من كل شهر، وفي حالة عدم السداد يدخل في قائمة قطع التيار، وهو ما كان متبعاً من قبل، وتعود الخدمة للمستهلك فوراً من جديد بعد دفع قيمة الفاتورة، ورسم إعادة الخدمة والذي تم تغير مسماه إلى «رسوم تأخير» وهو المتبع حتى الآن. وقال صالح: «نقدم خدمة للمتعسرين بالتواصل مع الجمعيات الخيرية، ونحول حساباتهم إلى هذه الجمعيات التي تقوم بالدفع عنهم، وعندنا قائمة تضم المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتعسرين في سداد قروضهم، أو من لديهم ظروف أخرى نراعي حالاتهم، ولا يدخلون في قائمة قطع التيار».