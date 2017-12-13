الوكالة الألمانية تنقل تقرير «الاتحاد» عن جماهير جريميو

أبوظبي(الاتحاد)

نقلت وكالة الأنباء الألمانية تقرير صحيفة «الاتحاد» الصادرة أمس عن جماهير جريميو البرازيلي، وحرصهم على الوجود بالعاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل متابعة فريقهم المشارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حالياً في أبوظبي.

ووصل إلى مطار أبوظبي عدد كبير من الجماهير، بعدما قطعوا 17 ألف كيلو متر، على مدار أكثر من 24 ساعة، أملاً في مؤازرة الفريق نحو العبور إلى نهائي المونديال.

ويمني جريميو نفسه بالتتويج بلقب مونديال الأندية لكي يعادل إنجاز غريمه التاريخي إنترناسيونالي الذي توج بلقب مونديال الأندية في اليابان 2006 حينما تفوق على برشلونة.

ومنذ هذا الوقت أصبح الهدف الأكبر والطموح الأعظم لنادي جريميو وجماهيره الفوز باللقب العالمي لمعادلة انترناسيونالي.

ونقلت الوكالة عن مشجعي الفريق البرازيلي، ووفقاً لتصريحاتهم بالصحيفة، أن حضورهم جاء تأكيداً لعهد قطعوه على أنفسهم بمساندة الفريق من أبوظبي، حال تتويجه بلقب كوبا ليبرتادورس، خصوصاً أن لاعبي الفريق تعاهدوا على العودة بكأس مونديال الأندية.