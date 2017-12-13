روسيا تخشى عودة «دواعش» من سوريا إلى أراضيها

موسكو (أ ف ب)

حذرت أجهزة الاستخبارات الروسية، أمس، من عودة إرهابيين من سوريا، قبل مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم والانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2018، وذلك بعد أيام على إعلان موسكو أن سوريا «تحررت بالكامل» من تنظيم «داعش».

وصرح مدير الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب في روسيا أن «عودة مقاتلين سابقين، ضمن جماعات مسلحة مخالفة للقانون في الشرق الأوسط، تشكل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن يلتحقوا بعصابات إجرامية وخلايا أو حتى المشاركة في تجنيد مقاتلين آخرين». وتابع بورتنيكوف أنه «مع تحرير المعاقل الأخيرة لتنظيم داعش من قبل القوات الحكومية السورية بدعم من الجيش الروسي، فإن قياديي التنظيم ومقاتليه سيسعون إلى البحث عن سبل لمواصلة نشاطاتهم الإرهابية على أراضي دول أخرى، بما فيها روسيا»، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.

وتابعت الاستخبارات أن هناك نحو 2900 متشدد روسي، غالبيتهم من جمهوريات القوقاز، حاربوا في العراق وفي سوريا، ويضاف إليهم آلاف المقاتلين من دول آسيا الوسطى، التي يقيم عدد كبير من مواطنيها في روسيا.

وأكد مدير الاستخبارات أن أجهزة الأمن ستضمن منع وقوع هجمات في 13 مدينة ستستضيف المباريات، قائلاً: «إن أولويتنا هي ضمان أمن المواقع التي ستتجمع فيها الحشود، وكذلك البنى التحتية، ومواقع رياضية تستضيف مباريات كأس العالم عام 2018». ومضى بورتنيكوف يقول: «إن أجهزة الأمن الروسية أحبطت 18 مخططاً في 2017، وأوقفت أكثر من ألف مشتبه فيه، بينما تم القضاء على 78 آخرين».

وأعلنت الاستخبارات، توقيف 3 عناصر مفترضين من«داعش» من آسيا الوسطى، كانوا يعدون لهجمات انتحارية في موسكو خلال احتفالات رأس السنة، وفي الأرياف خلال حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.