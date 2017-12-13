أمير الكويت للحكومة الجديدة: التحديات دقيقة صعبة وتستدعي الحكمة والتبصر

الكويت (وكالات)
أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وجه كلمة في المناسبة، هنأ فيها الوزراء، وقال «إن التشكيل الجديد يأتي في ظل ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر وبعد نظر وتتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات لتحقيق ما ينشده الوطن من تنمية شاملة ومستدامة ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة، ولن يكون ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف والتعاضد وبالتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لتأدية هذه المسؤوليات».
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح «إننا نعي تماما ما يعترض مسيرة الوطن من تحديات وما يتعرض له من أخطار وتهديدات في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وهو ما تتعاظم معه المسؤولية ويستوجب مضاعفة الجهود للعمل الجاد المثمر والمنتج لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وتطلعات وطموحات أبناء الكويت.، وسنبذل أقصى الجهد للوفاء بالمسؤوليات الوزارية، ولن ندخر وسعا في التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وذلك إيمانا بوجوب هذا التعاون تجسيدا لأحكام الدستور وللأعراف البرلمانية المستقرة وقيم الكويت وتقاليدها الراسخة».
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من جهته، أكد وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري انه لن يألو جهدا في خدمة الوطن وقيادته وشعبه في سبيل الازدهار والتقدم الدائم.
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وأكد انه لن يدخر جهدا في تصحيح ومعالجة الأخطاء والمخالفات في وزارة الإعلام التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرا إلى انه يمد يد التعاون للنواب لتطوير وتحديث التشريعات التي من شأنها الانطلاق نحو أسلوب جديد للمضي قدما نحو إعلام عصري وحديث.