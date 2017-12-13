أمير الكويت للحكومة الجديدة: التحديات دقيقة صعبة وتستدعي الحكمة والتبصر

الكويت (وكالات)

أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وجه كلمة في المناسبة، هنأ فيها الوزراء، وقال «إن التشكيل الجديد يأتي في ظل ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر وبعد نظر وتتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات لتحقيق ما ينشده الوطن من تنمية شاملة ومستدامة ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة، ولن يكون ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف والتعاضد وبالتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لتأدية هذه المسؤوليات».

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح «إننا نعي تماما ما يعترض مسيرة الوطن من تحديات وما يتعرض له من أخطار وتهديدات في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وهو ما تتعاظم معه المسؤولية ويستوجب مضاعفة الجهود للعمل الجاد المثمر والمنتج لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وتطلعات وطموحات أبناء الكويت.، وسنبذل أقصى الجهد للوفاء بالمسؤوليات الوزارية، ولن ندخر وسعا في التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وذلك إيمانا بوجوب هذا التعاون تجسيدا لأحكام الدستور وللأعراف البرلمانية المستقرة وقيم الكويت وتقاليدها الراسخة».

وتضم الحكومة الجديدة، كلا من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ونايف فلاح مبارك الحجرف وزيرا للمالية، وهند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للإعلام، وباسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، وبخيت شبيب بخيت الرشيدي وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، وجنان محسن حسن رمضان وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، وحامد محمد كميخ العازمي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، وحسام عبدالله عبدالوهاب الرومي وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، وعادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

من جهته، أكد وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري انه لن يألو جهدا في خدمة الوطن وقيادته وشعبه في سبيل الازدهار والتقدم الدائم.

وقال «هناك استحقاقات جدية ومحورية تبدأ من خلال تطوير آلية ومنهجية الإعلام المحلي خصوصا بعد الطفرة التقنية التي يشهدها العالم بشكل متسارع». موضحا أن هذا التطوير يبدأ من الفهم الحقيقي والجاد للواقع الإعلامي ومدى ارتباطه بلغة العصر الحديث عبر شبكة الإنترنت واتصالها بوسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأكد انه لن يدخر جهدا في تصحيح ومعالجة الأخطاء والمخالفات في وزارة الإعلام التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرا إلى انه يمد يد التعاون للنواب لتطوير وتحديث التشريعات التي من شأنها الانطلاق نحو أسلوب جديد للمضي قدما نحو إعلام عصري وحديث.