ارتفاع ديون قطر 33% خلال 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد ديون حكومة قطر من خلال السندات والصكوك وأذونات الخزينة بنسبة 33% خلال عام 2017 لتتجاوز 120 مليار ريال قطري، وهذا لا يشمل القروض المصرفية المجمعة، ولا ديون شركات القطاع العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتظهر البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن المصرف أن الإصدارات من الأوراق المالية زادت بقيمة 39.1 مليار ريال قطري خلال 2017، أكثر من نصفها ديون تراكمت على حكومة الدوحة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، أي منذ أغسطس إلى نوفمبر 2017، وفقاً للبيانات المفصح عنها من قبل المصرف، ما يشير إلى ارتفاع كبير في وتيرة الضغوط المالية التي تتعرض لها المالية العامة للحكومة القطرية والسيولة المتوافرة لها.
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ويقدر إجمالي الديون القطرية بنحو 235 مليار دولار، في حين تقدر قيمة أصول الصندوق السيادي القطري بنحو 300 مليار دولار، وذلك قبل انفجار الأزمة القطرية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
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