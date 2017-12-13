ارتفاع ديون قطر 33% خلال 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع رصيد ديون حكومة قطر من خلال السندات والصكوك وأذونات الخزينة بنسبة 33% خلال عام 2017 لتتجاوز 120 مليار ريال قطري، وهذا لا يشمل القروض المصرفية المجمعة، ولا ديون شركات القطاع العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وتظهر البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن المصرف أن الإصدارات من الأوراق المالية زادت بقيمة 39.1 مليار ريال قطري خلال 2017، أكثر من نصفها ديون تراكمت على حكومة الدوحة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، أي منذ أغسطس إلى نوفمبر 2017، وفقاً للبيانات المفصح عنها من قبل المصرف، ما يشير إلى ارتفاع كبير في وتيرة الضغوط المالية التي تتعرض لها المالية العامة للحكومة القطرية والسيولة المتوافرة لها.

وتكمن المعضلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد والحكومة القطرية خلال عام 2018، بأن أكثر من 30 مليار ريال قطري من هذه الأوراق المالية تستحق خلال العام المقبل، أي بعد عدة أشهر. ويرى مراقبون أن الحكومة القطرية ستكون مضطرة للاقتراض بأضعاف القيمة التي اقترضتها عام 2017، للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الأوراق المالية، الصادرة عنها، ولتسديد قيمة الإصدارات المستحقة وقيمة خدمة الديون الإجمالية، إضافة إلى المزيد من الإصدارات للاستمرار في تمويل متطلبات الإنفاق الحكومي من أجل الحفاظ على استقرار السوق والعملة والسياسة النقدية، الأمر الذي سيكون له تكلفة مالية باهظة.

ويقدر إجمالي الديون القطرية بنحو 235 مليار دولار، في حين تقدر قيمة أصول الصندوق السيادي القطري بنحو 300 مليار دولار، وذلك قبل انفجار الأزمة القطرية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.