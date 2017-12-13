وزير الدفاع الأميركي السابق: ممارسات قطر خاطئة وعليها تحديد الدور الذي تلعبه

أبوظبي (سكاي نيوز عربية)

قال وزير الدفاع الأميركي السابق، روبرت جيتس: «إن قطر تقوم بعدد من الممارسات الخاطئة»، مشدداً على أنه يجب «على الدوحة أن تقرر أين يجب أن تكون وأي دور ينبغي أن تلعب». وأشار جيتس، في لقاء خاص مع «سكاي نيوز عربية»، إلى أن واشنطن قدمت قبل عشر سنوات إلى الدوحة قائمة مطالب، وأشار إلى أنها لا تختلف كثيراً عما قدمته الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي السابق: «قبل عشر سنوات، حين أصبحت وزيراً للدفاع، أرسلني الرئيس جورج بوش (الابن) حاملاً لائحة من الشكاوى لأقدمها بشكل خاص إلى أمير قطر». وأضاف أن اللائحة شملت وقتئذ كل ما كانت تقوم به قطر، وتثير قلق الولايات المتحدة، بما في ذلك قناة «الجزيرة» التي تعرض صور الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العراق، فضلاً عن توفير منصة لمن كانت تقاتلهم واشنطن، وتوفير الملاذ لعناصر من حماس ومجموعات أخرى.

على صعيد آخر، قال جيتس: «إن إيران تسعى إلى تشكيل تحالف في المنطقة بقيادتها، لتسهيل دعم ميليشيات حزب الله، وتقوية دورها». ودعا جيتس إلى ضرورة منع واشنطن لهذا الأمر، «إيران تعمل على استغلال نتائج الحرب في سوريا، والقضاء على داعش لأجل تشكيل رباعي يضم العراق ولبنان، من أجل إمداد حزب الله بالدعم اللازم حتى يصبح مؤثراً بشكل أكبر».

ويرى المسؤول الأميركي، الذي سبق له أن عمل مديراً لوكالة المخابرات المركزية «سي آي إي»، أن من المهم أن تقوم الولايات المتحدة وأصدقاؤها بكل ما هو ضروري، لأجل منع تشكيل إيران للرباعي المذكور.