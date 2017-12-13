الخطيب يحضر النهائي

القاهرة (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على تأجيل اجتماعه لظروف سفر محمود الخطيب رئيس النادي إلى أبوظبي، تلبية لدعوة رسمية لحضور نهائي كأس العالم للأندية والمقام بمدينة أبوظبي حالياً.

وأعلن الخطيب حضوره المباراة النهائية للمونديال، والتي تقام يوم السبت المقبل في أبوظبي، حيث تقرر تأجيل جميع اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي لحين عودته من الإمارات، ويسافر رئيس الأهلي يوم الجمعة، بينما يعود لاستكمال مهام عمله الأحد المقبل، حيث ينتظر أن يستأنف المجلس اجتماعاته التي شهدت في الفترة الماضية، عملية تطهير ضخمة لكافة قطاعات النادي الأهلي، واستبعاد عشرات العناصر من المحسوبين على المجلس السابق.