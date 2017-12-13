الجزيرة والريال.. «حلم وكرنفال» في «مربع ذهب» المونديال

مصطفى الديب (أبوظبي)

لا يمكن أن تصفها كلمات، أو ترويها سطور، ولكن تتخيلها فقط العقول،

ليست مجرد مباراة، ولا تسعين دقيقة أو شوطين، لكنها فصلان من رواية على «مسرح الأحلام» أبطالها «عمالقة إبداع»، الكرة والجمال، وفن الرسم بالأقدام، وخطف القلوب، وإخراج الآهات باللمسات والتمريرات والإبداعات.

الجزيرة والريال كرنفال واقع من الخيال، حلم الكبار والصغار في الملعب والمدرجات وأمام الشاشات، فلا حديث إلا عنها، ولا شوق إلا لها هنا في أبوظبي عاصمة الأحلام أرض المعجزات بالأفعال وليس بالأقوال.

وعندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء اليوم، يتحول ملعب مدينة زايد الرياضية، إلى وجهة ينظر إليها العالم أجمع، وفيه يلعب الريال ملك الكرة أمام الجزيرة قاهر الأبطال من أوقيانوسيا إلى آسيا، حتى تحقق الحلم وتجسد إلى حقيقة.