  • الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

«رواية الكبار» على «مسرح الأحلام»

الجزيرة والريال.. «حلم وكرنفال» في «مربع ذهب» المونديال
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 ديسمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

لا يمكن أن تصفها كلمات، أو ترويها سطور، ولكن تتخيلها فقط العقول،

ليست مجرد مباراة، ولا تسعين دقيقة أو شوطين، لكنها فصلان من رواية على «مسرح الأحلام» أبطالها «عمالقة إبداع»، الكرة والجمال، وفن الرسم بالأقدام، وخطف القلوب، وإخراج الآهات باللمسات والتمريرات والإبداعات.

الجزيرة والريال كرنفال واقع من الخيال، حلم الكبار والصغار في الملعب والمدرجات وأمام الشاشات، فلا حديث إلا عنها، ولا شوق إلا لها هنا في أبوظبي عاصمة الأحلام أرض المعجزات بالأفعال وليس بالأقوال.

وعندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء اليوم، يتحول ملعب مدينة زايد الرياضية، إلى وجهة ينظر إليها العالم أجمع، وفيه يلعب الريال ملك الكرة أمام الجزيرة قاهر الأبطال من أوقيانوسيا إلى آسيا، حتى تحقق الحلم وتجسد إلى حقيقة.

اليوم يلعب خصيف ومسلم وفارس وعايض وراشد والعطاس والحوسني وبوصوفة ورومارينيو وسالم عبد الله، وأخيراً مبخوت أمام نجوم اعتادوا أن يروهم من خلف الشاشات، اليوم يتصدى خصيف لتسديدات رونالدو وبنزيمة ويقف فارس في وجه إيسكو، ويسعى العطاس للسيطرة على لوكا مودريتش، حتى وإن فشلوا، يكفي شرف المواجهة واللعب أمام هؤلاء الكبار. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 