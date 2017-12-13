«قرار ترامب».. فرصة للمتطرفين

دينيس روس* وديفيد ماكوفسكي**

القدس، لا يتفوق عليها في إثارة الشجون في الشرق الأوسط إلا قضايا قليلة. واستجابات الزعماء العرب العلنية على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل الأسبوع الماضي اتسمت بالسرعة والنبرة السلبية. وهذا يرجع في جانب منه على الأقل إلى أنهم لم يتلقوا إلا القليل من التنبيهات بشأن ما هو قادم، كما أنهم لا يتحملون أن يظهروا بمظهر من يتخلى عن حقوق العرب والفلسطينيين والمسلمين في المدينة وأماكنها المقدسة.

والمثير للسخرية هو أن ما قاله ترامب لا يتنازل عن هذه الحقوق والمطالبة بها. واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يعكس واقع أنها مقر الحكومة الإسرائيلية، وأن القدس ستظل دوماً في نظر الدولة اليهودية، عاصمتها، ولا يمكن أن تكون هناك مدينة غيرها تحل محلها. والفلسطينيون أيضاً لا يمكنهم أن يتخيلوا مدينة غير القدس عاصمة لدولتهم، إذا حدث وخرجت مثل هذه الدولة من عباءة المفاوضات المتوقفة حالياً. وتصريح الرئيس الأميركي لم يستبعد هذا، بل على العكس قال إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفاً بشأن «الحدود الدقيقة للسيادة الإسرائيلية في القدس أو قراراً بشأن الحدود المتنازع عليها»، وأضاف أن حسم هذه المسائل «يرجع إلى الأطراف ذات الصلة».

ومع الأخذ في الاعتبار المخاوف العربية والفلسطينية واحتمال أن تشوه «حماس» و«حزب الله» وإيران و«القاعدة» ما تفعله الولايات المتحدة لإذكاء الغضب والعنف، فمن الضروري أن تكون رسالة إدارة ترامب واضحة ومتسقة فيما يتعلق بعدم إصدار أحكام مسبقة على وضع القدس. والحفاظ على ضبط الرسالة لم يكن من السمات المميزة للبيت الأبيض في عهد ترامب لكن هذا ضروري الآن. فيجب ألا يُسمح بنشر تغريدات طائشة على تويتر، والمراهنات مرتفعة للغاية، وخاصة إذا أُريد بقرار الرئيس ألا يستغله أعداء السلام.

وهذا يعني التكرار والتأكيد على الفكرة الرئيسية للرئيس ترامب في خطبته التي مفادها أن الولايات المتحدة تميز بين الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل والحاجة إلى مفاوضات لحسم كل مطالبة بالحقوق من الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالقدس، ويتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يحسموا هذه القضايا مباشرةً ودون تدخل من الخارج.

ولهذه الازدواجية منطقها، فمقر رئيس الوزراء الإسرائيلي والبرلمان الإسرائيلي يقعان في جزء من القدس لا تنازع عليه وهو أمر قائم لما يقرب من 70 عاماً. وفي الوقت نفسه، ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المركزية التي يحتمل أن تكون شديدة الحساسية للقدس، فمن الحيوي ألا يبدو أن هناك استفزازاً لقدرة الأطراف على تقرير حدود المدينة واحتمال أن تكون أو لا تكون عاصمة لدولتين، فقد دعا إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالفعل إلى انتفاضة. وتشير أعمال العنف يوم الجمعة الماضي في الضفة الغربية إلى أن الغضب من إعلان الرئيس الأميركي يمكن استغلاله بشكل أكبر، وهذا يساعدنا على تعليل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على لعب دور الوسيط.