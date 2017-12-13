انتعاش سياحي غير مسبوق في الأقصر بسبب أعياد الميلاد

الأقصر (د ب أ)
أنهت سلطات محافظة الأقصر بصعيد مصر، استعداداتها لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، وسط حالة من الانتعاش السياحي، هي الأولى منذ عام 2010. وقال الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، أمس، إن مدينة الأقصر ارتدت ثوباً جديداً لاستقبال ضيوفها من سياح العالم، الوافدين لقضاء فترة الأعياد وسط معالم المدينة الغنية بمعابد ومقابر وآثار ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.
وأشار إلى أن المدينة شهدت إضاءة أشجار شوارعها وتجميل ميادينها ومعالمها السياحية، بجانب رفع مستوى الخدمات والمرافق في مختلف المزارات الأثرية والسياحية.
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وأشار عثمان إلى أن السياح الوافدين من السوق الصيني، ارتفعت أعدادهم بنسبة 100%، وأن حجم تدفق سياح اليابان، ارتفع بنسبة تجاوزت الـ 150%.
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