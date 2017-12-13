انتعاش سياحي غير مسبوق في الأقصر بسبب أعياد الميلاد

الأقصر (د ب أ)

أنهت سلطات محافظة الأقصر بصعيد مصر، استعداداتها لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، وسط حالة من الانتعاش السياحي، هي الأولى منذ عام 2010. وقال الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، أمس، إن مدينة الأقصر ارتدت ثوباً جديداً لاستقبال ضيوفها من سياح العالم، الوافدين لقضاء فترة الأعياد وسط معالم المدينة الغنية بمعابد ومقابر وآثار ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.

وأشار إلى أن المدينة شهدت إضاءة أشجار شوارعها وتجميل ميادينها ومعالمها السياحية، بجانب رفع مستوى الخدمات والمرافق في مختلف المزارات الأثرية والسياحية.

وقال محمد عثمان، الخبير السياحي، عضو لجنة التسويق السياحي في الأقصر، إن المدينة تشهد تدفقات سياحية بمعدلات لم تشهدها منذ سبع سنوات مضت، لافتاً إلى أن الأقصر تشهد خلال فترة الأعياد ورأس السنة، عودة سياح من أسواق كان قد توقف قدومهم إلى مصر، مثل سياح الدول الاسكندنافية، خاصة فنلندا والدانمارك، بجانب عودة سياح إسبانيا، وإيطاليا، بعد طول غياب عن المدينة.

وأشار عثمان إلى أن السياح الوافدين من السوق الصيني، ارتفعت أعدادهم بنسبة 100%، وأن حجم تدفق سياح اليابان، ارتفع بنسبة تجاوزت الـ 150%.

وأوضح أن أسواقاً سياحية جديدة فتحت في كثير من بلدان شرق آسيا وأميركا اللاتينية، لكنه أكد أن السوق الصينية ستشهد مزيداً من التدفقات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن سياح الصين، هم بمثابة «قبلة الحياة» لقطاع السياحة الثقافية في مصر.