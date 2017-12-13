ليبيا ونيجيريا تعتزمان زيادة الإنتاج النفطي

لندن (رويترز)
بعد أقل من أسبوعين من تبني «أوبك» قرار تمديد تخفيضات الإنتاج، تشير ليبيا ونيجيريا، العضوان الوحيدان المستثنيان من القرار، إلى عزمهما زيادة الإنتاج العام القادم.
وبرغم أن عدداً من الوزراء المشاركين في اجتماع منظمة أوبك في 30 نوفمبر الماضي ألمحوا إلى أن البلدين انضما لاتفاق خفض الإنتاج، فإن البلدين كليهما يعملان على تخطي ذروة إنتاجهما للعام الحالي.
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وامتنعت وزارة البترول النيجيرية عن الرد على طلب للتعقيب على بدء تشغيل حقل إجينا وعما إذا كان سيجري تقييد الإنتاج من حقول أخرى جراء ذلك.
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