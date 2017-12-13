ليبيا ونيجيريا تعتزمان زيادة الإنتاج النفطي

لندن (رويترز)

بعد أقل من أسبوعين من تبني «أوبك» قرار تمديد تخفيضات الإنتاج، تشير ليبيا ونيجيريا، العضوان الوحيدان المستثنيان من القرار، إلى عزمهما زيادة الإنتاج العام القادم.

وبرغم أن عدداً من الوزراء المشاركين في اجتماع منظمة أوبك في 30 نوفمبر الماضي ألمحوا إلى أن البلدين انضما لاتفاق خفض الإنتاج، فإن البلدين كليهما يعملان على تخطي ذروة إنتاجهما للعام الحالي.

وقالت شركة النفط الفرنسية «توتال» يوم الاثنين: إن حقل إجينا الجديد قبالة سواحل نيجيريا في سبيله لبدء الإنتاج العام المقبل وهو ما سيزيد الإنتاج للبلاد بنسبة عشرة بالمئة. وستبلغ طاقة الحقل 200 ألف برميل يوميا وسيجري تدشينه في الربع الأخير من 2018 ليعوض قيودا على الإنتاج من خطوط أنابيب قديمة وعمليات السرقة والتخريب المستمرة.

وامتنعت وزارة البترول النيجيرية عن الرد على طلب للتعقيب على بدء تشغيل حقل إجينا وعما إذا كان سيجري تقييد الإنتاج من حقول أخرى جراء ذلك.