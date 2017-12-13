شارما يتقدم للمركز الثاني في السباق إلى دبي

جوهانسبيرج (الاتحاد)

قفز الهندي شوبهانكار شارما إلى المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي للجولة الأوروبية للجولف، بعد فوزه بلقب بطولة جوهانسبيرج المفتوحة في جنوب أفريقيا، ليعزز فرصته للتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف.

ونجح شارما في عاشر بطولة له فقط في بالجولة الأوروبية للجولف من التتويج باللقب، بعدما استفاد من تحقيقه 61 ضربة في الجولة الثانية، ليحصد اللقب لاحقاً في الجولة الخامسة بعدما امتدت البطولة يوماً إضافياً بسبب سوء الطقس في الجولة الرابعة، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً احتفظ برباطة جأشه في هذه الظروف وسجل 69 ضربة في الجولة الأخيرة ليفوز بأول لقب له في الجولة الأوروبية، وجمع 182.275 نقطة ليصل رصيده إلى 226.773 نقطة الموسم وضعته بالمركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي خلف الأسترالي ويد أورمسبي. وقدم اثنان من خريجي جولة التحدي بداية رائعة في مشوارهما بالجولة، وهما جنوب الأفريقي إريك فان روين، الذي حصد المركز الثاني خلف شارما لينال 126.500 نقطة، ويحتل المركز العاشر في السباق، في حين أنهى بطل الفنلندي تابيو بولكانن البطولة في المركز الثالث ليكسب 70.898 نقطة، وتقدم إلى المركز الـ13. وانتقل الإنجليزي ماركوس أرميتاج من المركز 46 إلى المرتبة 15 في السباق إلى دبي، بعد أن أنهى البطولة في المركز الخامس وقفز مواطنه جيمس موريسون ثمانية مراكز دفعة واحدة لينتقل من المركز 20 إلى الـ12 بعد حصوله على المركز السادس في البطولة، وشارك الدنماركي يواكيم هانسن المركز السادس مع موريسون.