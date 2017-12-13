برئاسة عبدالكريم الزرعوني

عماد النمر (الشارقة)

قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة العربية للمضمار التي يحتضنها مضمار زايد الدولي بالشارقة، من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، برئاسة عبد الكريم الزرعوني مع توليه مهام متابعة تجهيز المضمار والأمور المالية، ويتولى سالم عتيق الكتبي رئاسة لجنة الحكام، ونايف عبد العزيز جكة لجنة الإقامة والإعاشة واللجنة الإعلامية، فيما يتولى عبد الناصر عمران الشامسي لجنة السكرتارية، ونورة الجسمي لجنة التتويج والمراسم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد محمد الحوري نائب رئيس المجلس، وحضور كل الأعضاء، وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الأمور المهمة في مقدمتها الاستعدادات الخاصة باستضافة وتنظيم البطولة، التي يشارك فيها العديد من المنتخبات العربية، وتتضمن منافسات على مستوى الكبار والشباب والإناث.

واطلع المجلس على ما تم تنفيذه في عملية صيانة المضمار والاستعدادات الخاصة بالبطولة من الجانب التنظيمي، بالإضافة إلى الاطمئنان على استعدادات منتخبات الكبار والشباب والإناث، وجاهزيتها للمنافسة وتحقيقها النتائج التي تؤهل دراجات الإمارات للحفاظ على لقب البطولة، الذي يتطلب مضاعفة الجهود، نظراً لقوة المنتخبات المشاركة واستعداداتها الجيدة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من نايف عبد العزيز جكة رئيس وفد منتخبنا في البطولة العربية للطريق التي أقيمت بشرم الشيخ وحقق منتخب الكبار والناشئين 5 ميداليات ملونة أهمها ذهبية الفردي العام، وأشاد المجلس بجهود اللاعبين والنتائج التي حققوها رغم قوة البطولة، كما أثنى على المظهر الطيب للوفد خلال البطولة والقيادة المتميزة من رئيس الوفد الذي وفر كل الإمكانات من أجل راحة اللاعبين وحرصه على مرافقتهم في التدريبات والسباقات، ما انعكس بصورة إيجابية على نجاحات المنتخب.وأشاد الحوري بالنجاح الباهر لاحتفالية اليوم الوطني للدراجات التي نظمها الاتحاد ودبي للعقارات، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة برئاسة نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق، كما أثنى على فريق العمل بالاتحاد وأعضاء اللجنة النسائية ودورهم الإيجابي والملموس في نجاح الحدث.