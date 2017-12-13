دبي (الاتحاد)

عين بنك المشرق، أحمد عبد العال رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات، بخبرة ممتدة لأكثر من عقدين في أدوار قيادية في البنوك الدولية والإقليمية مثل أمريكان إكسبريس والبنك العربي، وبنك ابن أمرو، ومؤخراً «إتش إس بي سي».

وخلال مسيرته المهنية التي امتدت إلى 10 سنوات مع «إتش إس بي سي» عمل أحمد عبد العال رئيساً إقليمياً لتغطية عملاء الشركات ورئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات، وكان مسؤولاً عن إدارة وتطوير التوجه الاستراتيجي للخدمات المصرفية للشركات لبنك «إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتوفر خبرة أحمد عبد العال رؤية دقيقة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.