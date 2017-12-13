480 فارساً في سباق القدرة والتحمل ببوذيب

الختم (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، تنطلق اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم فعاليات سباق الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان لركوب القدرة والتحمل التي تنظمها القرية التابعة لنادي تراث الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الفروسية وتستمر حتى مساء الجمعة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 480 فارسا وفارسة من أعمار مختلفة من الشباب والناشئة والهواة وطلبة المدارس في فعاليات السباق التي تقام جميعها، وفقاً لبروتوكول بوذيب الذي يركز على التنافس الشريف وعلى صحة الخيل وسلامتها، والعودة بالسباقات إلى سابق عهدها.

وتستهل فعاليات اليوم الأول بإجراءات الفحص الطبي البيطري المخصصة للخيول المشاركة في السباق التأهيلي لمسافة 80.3 كيلومتر «نجمة واحدة»، يليها إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق التأهيلي لمسافة 80.47 كيلومتر.