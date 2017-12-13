«أراضي دبي» تصل باكو ضمن جولتها العقارية

دبي (الاتحاد)

وصل وفد دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى باكو عاصمة أذربيجان ضمن جولة الوفد العقارية، لعدد من المدن المستهدفة حول العالم لتشجيع الاستثمار العقاري في دبي. وفي اليوم الأول من زيارة الوفد المشارك في الجولة العقارية الترويجية، شاركت أراضي دبي في المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للاستثمار العقاري الذي استضافته باكو.

وترأس وفد أراضي دبي خلال هذه الزيارة ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لأراضي دبي، حيث شاركت في افتتاح المعرض برفقة حسنوف كرم أفاز، رئيس اللجنة الحكومية للشؤون العقارية في جمهورية أذربيجان. وحضر هذا الحدث ممثلو الجهات المشاركة والمنظمون، حيث تخللت الافتتاح جولة في المعرض والمنصات المشاركة، إضافة إلى زيارة منصات المطورين المشاركين من دبي. وقدّم وفد أراضي دبي في هذا المعرض شرحًا موسعًا أمام كبار الضيوف عن المشاريع المعروضة والجهات المشاركة في المعرض.

وفي اليوم الثاني الذي شهد انطلاق المؤتمر، ألقت ماجدة علي راشد كلمة أمام وفود الدول المشاركة، وأعربت فيها عن امتنان الدائرة للدعوة التي تلقتها للمشاركة في المعرض والمؤتمر، مشيرة إلى أن حضور وفد رفيع المستوى يمثل أراضي دبي يعكس مساعيها لجعل دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وفي ختام الحدث، قام حسنوف كرم أفاز، رئيس اللجنة الحكومية للشؤون العقارية في جمهورية أذربيجان بتكريم سعادة ماجدة على راشد، في حين حرصت أراضي دبي على تكريم الجهة المنظمة للحدث.